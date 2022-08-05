Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, kazaların çok yaşandığı çevreyolunda alınacak tedbirlerin hızlandırılması için ziyaretlerine devam ediyor.

Kazaların önlenmesi için gerekli tedbirler alınana kadar işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden İlhan Kılıç, Samsun’da bulunan Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov’u makamında ziyaret ederek görüştü.

“KAÇIŞ RAMPALARI YAPILSIN”

Karayolları Bölge Müdürü ile alınacak önlemler konusunda istişarelerde bulunduklarını açıklayan İlhan Kılıç; “Bölge Müdürümüz ile Çorum’la ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldık ve biz de kendilerine şu teklifte bulunduk. Sıklık Parkı'nın orada herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için oraya birkaç kaçış rampası yapılmasını teklifinde bulunduk ve kendilerinde yakın ilgisiyle karşılaştık” dedi.

“ÜSTGEÇİT YERİ

BİZCE YANLIŞ”

Çevreyolu’na üstgeçidin yapılması planlanan yerin kendilerine göre yanlış olduğunu Bölge Müdürü Silov’a anlattıklarını kaydeden İlhan Kılıç, “Biliyoruz ki üst geçidin aslında şu yapılan yerin yanlış olduğunu ve insanların çok fazla kullanmayacağını kendilerine söyledik, şu andaki ellerindeki mevcut üst geçidin oraya denk geldiğini ve oraya olabileceğini bizlere beyan ettiler ve başka bir yere olmayacağını ve genelde de çevre yollarında üst geçitleri 200 metre mesafe olması gerektiğini bize ilettiler” diye konuştu.

Dernek olarak daha önce üstgeçit yaptırılması için girişimlerde bulunduklarının altını çizen Kılıç, “ 7 ay önce Samsun bölge müdürümüzle görüştüğümüzde üst geçit yapılmasını ve Çorum'a kazandırmak için resmi evrak veren dernek olarak bizdik ve yapılmasını için tüm çalışmaları yaptık, Sayın vekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile görüşmüştük daha önceden ve o da bize gerekli desteğe vermişlerdi yani üst geçidinin yapımında dernek olarak bizlerin çok büyük bir çaba ve mücadelesi oldu” şeklinde konuştu.

“YAPTIKLARIMIZ İŞLERİ

BAŞKALARI ÜSTLENİYOR”

Yaptıkları işleri şimdi başkalarının üstlenmeye çalıştığına işaret eden Dernek Başkanı Kılıç: “ Şimdi görüyoruz ki basına düşen haberlerden, bazı arkadaşlarımızın bu işi kendilerinin üzerinde almaya çalışıyor ama yanılıyorlar, belgeler konuşur biz dernek olarak 7 ay önce gittik görüşmeleri yaptık yapılması için resmi dilekçeye biz verdik. Sağolsun onlar da bize yakın ilgi gösterdiler ve bugün geldiğimiz noktada üst geçidinin çevre yolumuza İlim Yayma Kavşağı kazandırdık bazı insanlar kendilerince bir şeyler yaptığını zannediyorlar ama oturduğun yerden bir şeyler kazandırılmıyor” dedi.

“MUHTARLARA

BASKI YAPILDI”

Çevreyolunda yaptıkları “Sessiz Çığlık” eylemine de değinen İlhan Kılıç, eylem yapılması için derneğin öncülük yapmasını mahalle muhtarlarının talep ettiğini söyledi.

Dernek olarak, muhtarların öncülük yapma tekliflerini kabul ettiklerini belirten Kılıç, “Ama gördük ki eylem günü hepsinin bir mazereti çıktı. Eyleme katılmak istemediler veya katılamadılar. Demek ki arkadaşlar kendilerince birilerinden baskı aldı” diye konuştu.

“MUHTARLAR HALKIN

YANINDA YER ALMALI”

Mahalle muhtarları siyasetçinin yanında değil halkının yanında olmalı gerektiğini kaydeden İlhan Kılıç; Muhtarlarımız halkının hizmetkarı olmalı bir yıldır biz dernek olarak çalışmalar yapıyoruz ama biz bir günde bir güne mahalle muhtarımızı bir çalışmada görmedik, biz defalarca kendisine birlik olalım beraber olalım mahallemize güzel şeyler kazandıralım dediğimiz zaman bize söylenen söz şuydu kesinlikle o projeleri dilendirmeyin diyerek konu kapatın demiştir. O zaman bizden kendilerine şunu beyan etik o zaman bu derneği kapatalım mı? dediğimiz de evet kapatın dediler o zaman bundan sonra bizim sizle çalışma gibi bir durumumuz olamaz biz Ulukavak için çalışmak istiyoruz, biz şu ana kadar hiçbir kurum ve kuruluştan kişiden her hangi bir kuruş para talep etmedik talepte de bulunmadık hiç kimse bize şunu söyleyemez, “Dernek bizden gelip para aldı istedi diyemez” biz şu anda gönüllü olarak çalışıyoruz biz memleketimiz Çorum için mücadelemizi veriyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)