Otobüs durağına yapılan çirkin saldırı sonucunda hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce bulunmasını istediler.

Yaşanan olaya tepki gösteren Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Dursun Kanmış, “Kırmakla, zarar vermekle ne geçti elinize. Belki sabah hastaneye giden anneniz, okula giden kardeşiniz yada işe giden babanız ıslanmamak, üşümemek için kullanacak bu durağı. Kırmakla, dökmekle kime ne zarar veriyorsunuz? Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere vatandaşların kullanımı için talimat verip, yaptırdığı durakları kırmakla kime, neye, hangi akla hizmet ediyorsunuz? Tamam biz gece saat 01.30’da olsa kalkar, bakarız, yenisini yaparız. Çünkü biz Sungurlu Sevdalısıyız. Sungurlumuzun hizmetindeyiz. Senin, benim Sungurlu’nun parası. Yazıklar olsun sizin kişiliğinize, karakterinize ve sizi terbiye edemeyen anne ve babalarınıza. Bu kadar çekememezlik olamaz” ifadelerini kullandı.