ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bozdoğan ilçesi Madran dağında doğal mineralli su işletme ruhsatı üzerinde bulunan 4 kaynağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile ihale edilerek 5 yıl süreyle kiraya verecek.

Su kaynaklarının yıllık muhammen kira bedeli 2 milyon 161 bin 882 Türk Lirasıdır. İhale 17 Ocak 2023 tarihinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

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