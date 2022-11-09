ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Giresun ili, Çaldağ Köyü’nde bulunan Çaldağ Madensuyu İşletmesi, tesise ait kaynağın bulunduğu taşınmazlar ve 2 adet patentin, 2886 sayılı Kanun'un 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacak.

İhale 22 Kasım 2022 Salı günü saat 15.00’te Giresun Belediyesi Başkanlık makam odasında Belediye Encümeni'nce yapılacak. İhale edilen taşınmazların tamamının tahmin edilen muhammen satış bedeli 7 milyon 541 bin 610 Türk Lirasıdır.

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