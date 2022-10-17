Patlamayı öğrenmelerinin ardından il teşkilatı ile birlikte bölgeye hareket ettiklerini ve incelemelerde bulunduklarını anlatan Bekiroğlu, cenazelere de katılarak hayatını kaybedenlere karşı son görevlerini yerine getirip ailelerin acısına ortak olduklarını kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da dediği gibi böyle günlerin görüş ayrılıkları üzerinden fikir beyan etme günleri olmadığına dikkat çeken Bekiroğlu, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için ne yapılabilir bu konuda ortak bir akılla hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

“Böyle olaylar olur ve olacaktır” demek yerine herkesin başını iki elini arasına alarak, böyle kazaların olmaması için neler yapılabilir diye düşünüp önlemler alması gerektiğine dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi olarak çalışma ekipleri kurduklarını ve teknik bir değerlendirme ile gözlemlenen eksikleri yapıcı bir muhalefet anlayışı ile kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı.

Böyle acıların tekrar yaşanmaması için mutlaka önlem alınması, denetimlerin ise firmaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Bekiroğlu, Madencilerin oluşturduğu bir sendika ya da devletin bir kontrol ekibi oluşturarak önlemlerin sık sık kontrol edilmesi ve ölçümlerin analiz edilmesinin, kafalardaki suistimal düşüncesini de ortadan kaldıracağını anlattı.

Bunların yanı sıra yaşanan olayda 41 canın kaybedildiğine dikkat çeken Bekiroğlu, “Hayatını kaybeden 41 kişinin geride bıraktığı aileleri ve bakmakla yükümlü oldukları insanlar var. Bu insanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır. Yaşanan olayın sadece Amasra’yı değil tüm ülkeyi yasa boğduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, hayatını kaybeden 41 madenciye Allahtan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. (Haber Merkezi)

