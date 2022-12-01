Çorum Belediyesi Mevlana Spor Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da eşlik etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşmede Fatih Maden, amatör spor kulüp temsilcileri ile tek tek tanıştı. Daha sonra kulüplerin sorunlarını dinleyen Maden, “Satranç Federasyonu olarak her zaman amatör kulüplerimizin yanındayız. Sizlere destek olmak zorundayız. Bir şehirde amatörlük ölürse, profesyonelliğin hiçbir anlamı kalmaz. Ben hemşeriniz olarak sizlerin her zaman yanındayım” ifadelerini kullandı.

Çorum’da yapılması için büyük uğraş verdiği milli maç hakkında da kulüp temsilcileri istişare yapan Maden, “Çorum’a bir milli maç getireceğiz. Ama bu maç A millimi olur, B millimi olur, U18’mi olur bilemem. Şehrimiz böyle bir maçı hak ediyor. Bizde bu konuda sıkı bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Toplantının son bölümünde kulüp temsilcilerine satranç takımı hediye eden Maden, toplantıya katıldıkları için de teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

