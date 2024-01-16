Büyükelçi, Valilik ve Belediye ziyaretlerinin ardından saat 13.30’da TSO’da düzenlenecek toplantıda, Türk-Macar diplomatik ve ekonomik ilişkileri hakkında bilgi verecek, ayrıca Çorum’la Macaristan arasında kurulabilecek işbirliği köprüleri de ele alınacak. Oda’daki toplantıdan sonra konuklar Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret edecek.

Macaristan Büyükelçisi’nin Çorum programı, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı (1969-1977 yılları arasında Çorum Milletvekili olan merhum Cahit Angın’ın oğlu) Tayfun Angın’ın çabalarıyla gerçekleşiyor. Toplantıya İhracat Teşvik Ajansı (HEPA) Ankara Temsilcisi Merve Taşçı da katılacak.