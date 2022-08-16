Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çorum FK'nın dün 2.Lig ekibi Bucaspor'la oynaması gereken hazırlık maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün (dün) oynanması planlanan hazırlık maçımız, olumsuz hava koşulları nedeni ile yarına (bugün) ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bucaspor'dan yapılan açıklamada ise, elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenen maçın bugün saat 16.00'da oynanacağı belirtildi.

Öte yandan, Bucaspor'la oynanması gereken hazırlık maçının ertelenmesi üzerine Çorum FK normal antrenman programı uyguladı. Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Mert Nobre nezaretinde, günü tek idmanla geçirdi.

Çorum FK, hava koşullarının elverişli olması halinde bugün saat 16.00'da Termal Otel'in sahasında hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekip Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçını ise 18 Ağustos'ta yine 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kocaelispor'la oynayacak. Bu maç da yine saat 16.00'da başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

