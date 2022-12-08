Geçmiş dönemlerin aktif siyasetçilerinden olan eski Bakan Lütfullah Kayalar 13 Aralık 2022 Salı günü Çorum’a gelerek bir dizi ziyarette bulunacak.

Lütfullah Kayalar’ın Çorum Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Kayalar, ayrıca Çorum TSO Toplantı Salonu’nda eski Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı davetlilerin de katılımı ile istişare toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalar yapacak.

(Volkan SINAYUÇ)

