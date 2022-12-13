Geçmiş dönemlerin aktif siyasetçilerinden, eski Bakan Lütfullah Kayalar bugün Çorum’da olacak. Kayalar; saat 11.00’de Çorum Ticaret Borsası’nı, saat 11.30’da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni, saat 13.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yapacak.

Lütfullah Kayalar, ayrıca saat 15.00’de Çorum TSO’da eski Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı davetlilerin de katılımı ile istişare toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yapacak.

(Volkan SINAYUÇ)

