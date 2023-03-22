Bir süredir evinde tedavi görmekte olan 81 yaşındaki Lütfiye Soydeğer önceki gün öğlen saatlerinde vefat etti.

Merhum Macit Soydeğer’in eşi, Birol ve Mustafa Soydeğer’in anneleri, Belediye’den emekli Yaşar Göçmen, Ayşe Kıyıklık ve Sevim Göçmen’in ablaları olan Lütfiye Soydeğer’in cenazesi, Çorum merkez Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, ÇORUM HABER çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

