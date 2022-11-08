LÖSEV Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da karşılaşmayı LÖSEV üyeleriyle birlikte izledi. Ahlatcı ve LÖSEV üyeleri, karşılaşma bitiminde, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. Maçta 2 gol atan Sinan Kurumuş, formasını lösemili çocuklara hediye etti.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız” diyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Hiç kimse, ben ya da yakınım bu hastalığa yakalanmaz diyemez. Özellikle lösemili çocukların tedavisinde en gerekli şey, moral. Birazcık onlara destek olabildiysek, ne mutlu bize” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

