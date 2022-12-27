Vakfın Ankara Merkezi’nden Ezgi Sena Dayan ile Olcay Güdek de, önceki gün Dalgıçlar Otel’de lösemili çocuklar ve aileleri için “Yeni Yıla Merhaba” etkinliği düzenlediler.

Lösemili Çocukların 24 yıldır yanında olan LÖSEV 13 yıldır çocukluk çağı kanseri mücadelecilerine ve 11 yıldır da ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına maddi ve manevi yardımlarıyla beraber sosyal desteklerini de ulaştırıyor.

Lösemili çocuklar yeni yıl öncesi yılbaşı partisi ile Çorum Dalgıçlar Otel’de toplanırken, iyileşen gençler moral eğitimi ile, yetişkin kanser hastaları da hayat bağları atölye çalışmaları ile yeni yılı karşıladılar.

(Haber Merkezi)

