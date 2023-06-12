Ankara’da 3’üncüsü düzenlenen yarı maratonda koşan gönüllüler, hem sağlıklı yaşama dikkat çektiler, hem de lösemili çocukların eğitim masrafları için bağış topladılar.

Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla kurban bağış kampanyası başlatıldı.

25 yıldır kanserle mücadelede en ön safta yer alan LÖSEV, Kurban Bayramı sevincini Lösemili ve Kanserli Çocukların yanı sıra yetişkin kanser hastalarının da evlerine taşıyor.

LÖSEV, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ortak mutluluğunu, 20 yıldır vekaleten kurban kesimleriyle ve et dağıtımlarıyla sadece veren elden alan ele değil, aynı zamanda gönülden gönüle ulaştırıyor. LÖSEV bu yıl için kurban bağışı fiyatlarını 5 bin 450 TL olarak belirlediğini duyurdu.