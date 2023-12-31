Çorum Lisesi’nin o yıllardaki beden eğitimi öğretmeni Hikmet Dikmen ise “efsane” öğretmenlerden biri olarak tarihe geçti. Çünkü, çok iyi futbol, basketbol, voleybol, hentbol oynardı. Tüm branşlarda lider sporcuydu. Öğrencilerini de çok iyi yetiştirirdi. Eşi Gülenç Dikmen de, Gazipaşa İlkokulu’nun “cumhuriyet öğretmeni” profiliydi.

Memleketi Çeşme Alaçatı’da yaşayan Hikmet Dikmen ile eşi Gülenç Dikmen’i, yolu o yöreye düşen tüm öğrencileri ziyaret ediyorlar. Yılın son günlerinde son ziyareti ise, zaten Çeşme’de yaşayan Yusuf Ay ile İstanbul’dan Yusuf Ay’a konuk olan Av. Yaşar Köstekçi yaptılar. Ziyarete, Köstekçi’nin eşi Nalan Köstekçi de katıldı.

Yusuf Ay ile Yaşar Köstekçi, aynı zamanda Çorum Ekspres Gazetesi’nden halef-selefler…Onların ardından Fikret Berker, sonrasında ise Mehmet Yolyapar geliyor.