Alınan bilgiye göre Çorum Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan O.Y.(15), okul önüne gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Bacağından bıçakla yaralanan lise öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

