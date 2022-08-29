Satılabilir linyit üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %5,1 bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi ise Haziran ayında bir önceki aya göre %11,6 bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Haziran ayında 399 bin 972 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre %0,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı.

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre %82,1 bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre %67,4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %27,0 azaldı. (Haber Merkezi)