Hititler, Vakıf 19’un projesi çerçevesinde farklı uygarlıklarla buluşarak dünya çapında tanınma yoluna girdi. Nitekim, “Hititler Likya’da, IV.Tuthaliya Patara’da” programı, Patara Antik Tiyatrosu’nda ses getirdi.

Programda, Triopatara konseri ile Likya müzikleri tüm sanatseverlerle buluşurken, Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kıyafetlerin sunulduğu Hititlerin Ayak İzleri Defilesi ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı Likyalılardan Cumhuriyete adlı defile seyircilerin büyük ilgisini çekti. Hitit Ensemble konseri ile de, Hitit dönemine ait müzik aletleri ve sanatçıların kısa sunumlarıyla Hititlerin yaşadığı bölgelere ait Anadolu türküleri seslendirildi.

Programa Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Antalya İş Kadınları Derneği, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Genç İş İnsanları Derneği yöneticileri, Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, hemşerimiz Prof.Dr.Mustafa Ertürk, üniversite öğrencileri ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever katıldı. Program, TRT Haber ve Anadolu Ajansı tarafından haberleştirildi.

Antik tiyatrodaki program dışında, Patara’nın o eşsiz kumsalında, kumlar üzerine Çorumlu sanatçılar Hüsna Dişbudak, Güler Dişbudak ve Murat Erol tarafından 4. Tuthaliya rölyef çalışması yapıldı ve bu çalışmanın dron çekimleri sosyal medyada paylaşıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Antalya İşkadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aysel Dal Cengiz ve Patara Kazı Başkanı Prof Dr Havva İşgan Işık, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederlerken, Kaymakam Öztürk ve Belediye Başkanı Ulutaş, Alper Bilan’a teşekkürlerini ifade ettiler.

Vakıf 19 Başkanı Bilan ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Sungurlu Belediyesi, Kaş Belediyesi Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Çorumlu heykeltraş Hüsna Dişbudak, Güler Dişbudak ve Murat Erol’un Patara sahilinde rölyef çalışmaları…



(Haber Merkezi)

