Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor’la Cumartesi günü, deplasmanda oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Tahsin Tam, puan ve puanlar için takım motivasyonunun üst seviyede olduğunu söyledi. Tam, genel değerlendirmede ise ligin sürpriz takımı olacaklarını düşündüğünü ifade etti.

SONLANDIRMADA

SIKINTIMIZ VAR

Ligin geride kalan 4 haftalık periyodunu değerlendiren Tahsin Tam, özellikle son Gençlerbirliği maçında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve genel sorunlarının sonlandırma noktasında olduğuna vurgu yaparken, “4 haftayı geride bıraktık. Dışarıda iki maç kazanıp, içeride iki maçımızı da kaybettik. Özellikle son Gençlerbirliği maçında güçlü bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta oyun olarak taraftarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Ancak skor anlamında hem biz, hem de taraftarımız çok üzüldü. Oyun olarak iyi bir görüntü versek de sonlandırma konusunda sıkıntılarımız var. Bunu çözmek için de sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

GELİŞEN

BİR TAKIMIZ

Gelişen bir takımız ve her geçen gün oyuncularımızın adaptasyonu daha çok artıyor. İnanıyorum ki, bu hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçından puan veya puanlarla dönecek oyunu ortaya koyacağız. Bu maçı kazanmak anlamında da konsantrasyonumuz oldukça iyi durumda” dedi.

REKABET

ÜS SEVİYEDE

Takımda sakat oyuncu olmadığını, forma rekabetinin ise en üst seviyede yaşandığını da kaydeden teknik patron Tahsin Tam, “Ciddi bir sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Takımımızda rekabet de üst seviyede. Bekleyen arkadaşlar da oynayan arkadaşlarını zorlayacak mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Takım içinde belli bir kabullenme gelişimin önüne geçiyor. Bizim oyuncularımız bu kabullenmeyi göstermiyor. İstekli ve arzulu bir şekilde çalışarak arkadaşından formayı kapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

KİMSE

GİTMEK

İSTEMİYOR

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili soruya da cevap veren teknik direktör Tahsin Tam, “Takımımızdaki birçok oyuncuya farklı takımlardan teklifler var. Ama takımdan kimler ayrılacak inanın net bir bilgim yok. Şu an bizimle olan oyuncularımız burayı çok seviyor. Hiç biri de buradan ayrılmak istemiyor. Bu sorunuza en net cevabı 15 Eylül’de verebiliriz” dedi.

ÜMRANİYE’Yİ

İYİ ANALİZ ETTİK

Cumartesi günü oynayacakları Ümraniyespor maçı ile ilgili de konuşan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Rakibimizi iyi bir şekilde analiz ettik. Belli bir oyun kaliteleri yok. Özellikle Bodrum maçında bunu biz de iyi gözlemledik. Bunun akabinde teknik adam değişikliğine gittiler. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki, sezon içinde yaşanan bu tür değişiklikler takımlarda iyi bir reaksiyona sebep olabiliyor. Umarım istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp, istediğimiz puanı alarak Çorum’a döneriz” dedi.

BU LİG HER

ŞEYE GEBE

Ligde geride kalan 4 haftadaki genel görüntüye göre, Göztepe’nin beklenilenin altında kaldığını, Eyüpspor’un ise beklenildiği gibi gittiğini ifade eden Tahsin Tam, ligin sürpriz takımı olarak da kendilerini gördüğünü söyledi.

Her an her şeyin olabileceği bir ligde mücadele ettiklerini kaydeden Tam, “Göztepe takımı oyuncu kalitesi açısından şu ana kadar istediğini elde edememiş bir takım durumunda. Çok iyi transferler yaptılar ancak oyun ve puan anlamında şuan istedikleri durumda değiller.

Eyüpspor beklenildiği gibi gidiyor. Gençlerbirliği de iyi bir oyuncu kadrosuna sahip, onlar da bu yarışın içerisinde olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz sezonda bu ligde Eyüpspor son haftalara şampiyon olmuş gibi girmişti ama sezon öyle sonuçlanmamıştı.

Bu ligde her an her şey olabilir. Büyük değişkenliğe gebe bir lig burası. Burada önemli olan konsantrasyonunu ligin tamamına yayabilmek. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ligin sürpriz takımı olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.