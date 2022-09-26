Çorum FK’ya verdiği destekle ön plana çıkan Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, Batman Petrolspor maçını protokol tribününden izledi.

Bakan Yardımcısı Dere, 4-1 kazanılan maçtan sonra Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la birlikte soyunma odasına inip, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Batman Petrolspor’u 4-1 yenerek, liderlik koltuğuna oturan Çorum FK’mızı tebrik ediyorum.

Başkanımızdan yönetimimize, teknik ekibimizden futbolcularımıza ve fedakâr taraftarlarımıza, liderlik Çorum’umuza hayırlı olsun, ne güzel yakıştı.

Takımımızla gurur duyalım, hep birlikte destekleyelim. İnşallah bu takım şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

