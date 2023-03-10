2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK, bugün 3.Lig 2.Grup lideri Alagöz Holding Iğdır FK ile Ankara’da hazırlık maçı yapacak.

Çorum FK’nın da yer aldığı 19 takımlı 2.Lig Beyaz Grup’ta yarın 26.hafta maçları oynanacak. Çorum FK, fikstür gereği haftayı BAY geçeceği için, maçı bulunmuyor. 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve Çorum FK’nın kardeş kulüp ilan ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’nın ise 12 Mart’ta Kahramanmaraşspor’la lig maçı vardı. Ancak, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraşspor’un da ligden çekilmesi üzerine Iğdır ekibinin de hafta sonu lig maçı bulunmuyor. Bu hafta lig maçı olmayan Çorum FK ile Iğdır FK, arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecekler.

Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki hazırlık maçı bugün Ankara’da oynanacak. Osmanlı Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

İki takım, sezon öncesi hazırlık döneminde, Çorum’da organize edilen özel maçta karşılaşmış ve müsabaka 1-1 bitmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

