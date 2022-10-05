TFF 2.Lig’de, 8.hafta maçları bugün oynanacak. Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, deplasmanda Sivas Belediye ile karşılaşacak.

6.hafta maçında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan ve 7.haftayı bay geçmesine rağmen koltuğu korumayı başaran Çorum FK, bugün Sivas’ta da galibiyet için mücadele edecek. Sivas Belediye maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Çorum FK, öğle saatlerinde Sivas’a hareket etti. Kırmızı-siyahlılarda kırmızı kart cezalısı kaleci Bayram Olgun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Taşçı, Atakan Cangöz, Burak Çalık ve Mehmet Taşçı forma giyemeyecek.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve teknik direktör değişikliğinden sonra ilk iç saha maçına çıkacak olan Sivas Belediyespor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Sivas ekibi, Çorum FK maçıyla kötü gidişe “dur” demeyi hedefliyor.

13 puanlı lider Çorum FK ile 2 puanlı Sivas Belediye arasında, bugün Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Bilecik bölgesi B klasman hakemi Barkın Kara, yönetecek. Saat 14.30’da başlayacak maçta Barkın Kara’nın yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ile Bursa bölgesinden Onur Gülter yapacak. Kocaeli bölgesinden Mehmet Güngör de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

