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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, 22 Ekim Pazar günü, lider Eyüpspor’la sahasında oynayacağı 9.hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 16.00’da başlayan antrenmana sakatlıkları süren Berkay Can, Sadık Arda ve Gökhan dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından 4 minyatür kaleli oyunla devam etti. Antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görülürken, teknik direktör Tahsin Tam, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.