Şanlıurfaspor’un başındaki ilk resmi maçına Çorum FK karşısında çıkan teknik direktör Levent Devrim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 0-0 biten karşılaşmada aldıkları 1 puanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Çorum FK’nın ligin saygı duyulacak takımlarından biri olduğunun altını çizen Devrim, taraftardan ve stattan da övgüyle bahsederken, “İyi bir takım Çorum takımı. Devre arasında çok ciddi hamleler yaptılar. Çok güzel bir ambiyans var burada. Özlediğimiz bir ambiyans var, seyirci, taraftar. Stat da çok güzel, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir spor adamı olarak.

Çorum takımının konsantre olması adına çok sebep vardı. Liderle oynuyorlar, bir hedefleri de var. Ama biz de iyi bir takımız. Oyuncularımız sezon başından buraya kadar çok ciddi bir karakter koydular ortaya. Zaman zaman topu çok verdik Çorum’a. Ama bu atmosferde bu normal. Çok saygı duyulması gereken bir rakip Çorum takımı.

Maçta iki bölüm vardı. Top bizdeyken, top rakipteyken. Top rakipteyken iyiydik ama bizdeyken olmadı. Daha fazla pas yapmayı, daha fazla oyunu kontrol etmeyi düşündük ama bunda pek başarılı olamadık.

Maçın içerisinde, yaslandığımız, çıkamadığımız durumlar da söz konusu oldu. Ama bu tür maçlarda normal. Oyuncularımızda da herkes gibi bir stres, bir koruma içgüdüsü var. Dediğim gibi, çok ciddi, çok saygı duyulması gereken bir rakip vardı. Bunlar olacak. Bazen topu rakibe vereceksiniz, bazen top sizde kalacak. Ama ben oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum.

1 puan aldık. Direkt rakibimizden, deplasmanda alınan 1 puana kazanç diyebiliriz. Çorum takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

