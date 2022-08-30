Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun, BELTAŞ Sorumlusu Hayrettin Almacı ve Toplu Ulaşım Amiri Kerim Yılmaz da katıldı.

Çorum’da şehir içi toplu ulaşımda özel şirket dönemine son verdiklerini belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sizler Çorum Belediyesi’nin halkla ilişkiler yüzüsünüz. Toplu ulaşımı Belediye bünyesine almak için ciddi bir yatırım yaptık. Buradaki amacımız toplu ulaşımda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak ve hemşehrilerimizin toplu ulaşım memnuniyetini artırmaktır” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Sizlere büyük görevler düşüyor. Sizler bizim yani Belediyenin toplu ulaşım kullanan vatandaşlarla iletişimini sağlayacak pozisyonda çalışan mesai arkadaşlarımızsınız. Hoşgörü ve memnuniyeti her zaman ön planda tutan bir çalışma prensibini ilke edinmeniz gerekiyor. Trafik kurallarına her zaman uyun. Tüm şoför arkadaşlarımızla bu toplantıları belirli periyotlar halinde yapacağız ve bu konuda eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. İşlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

