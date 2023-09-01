Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da yeni kurulan Lebilebi Çorum Basketbol Kulübü ilk turnuvasına katıldı. Çorum’da basketbol tutkunu gençleri bünyesinde toplayarak geleceğe daha iyi hazırlamak için faaliyetlerine başlayan Lebilebi Çorum BK Merzifon’da 21.Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel basketbol turnuvasına katıldı. 16 takımın mücadele ettiği turnuvada Boran Coşar, Gökay Köşkerler, Mustafa Bölükbaş ve Hüseyin Çakır oyuncu grubu ile mücadele eden Lebilebi Çorum BK takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İlk katıldıkları turnuvada elde ettikleri şampiyonlukla büyük takdir toplayan Lebilebi Çorum BK takımı kendilerine inanlara teşekkür ederken, bundan sonraki süreçte katıldıkları tüm turnuvalarda Çorum’u başarıyla temsil edeceklerinin sözünü verdiler.