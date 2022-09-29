Şefika – Talip Eken çiftinin oğulları Niyazi ile Meryem – İsmail Layık çiftinin kızları Ayşe, coşkulu bir törenle nişanlandı.

Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilen genç çiftin nişan törenlerine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Tapu Kadastro eski Genel Müdürü Çorumlu hemşehrimiz Davut Güney, bazı partililer, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmi milletvekili aday adayı olarak geçen Talip Eken, konuklarıyla yakından ilgilenerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.



(Aliye ÖNCEL)

