Merhum Ömer Mesci'nin eşi, Mübeccel İşçimen, Münevver Özken ve Muzaffer Eftekin'in anneleri, merhum Hacı İşçimen, Osman Özken ve merhum Selahattin Eftekin'in kayın valideleri, Kemal Mesci ve İrfan Şen'in yengeleri, Hülya Mesci, Semra Daştan, İlknur Daştemir, Ömer Özken, Tuba Kulalı ve Lütfü Eftekin'in anneleri Latife Mesci (99) hayatını kaybetti.

Merhume Latife Mesci'nin cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)