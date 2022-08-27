Salih Mızrak(30) idaresindeki 03 ABA 748 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara Karayolu Sazdeğirmeni mevkiinde arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte kamyonette bulunan Kadir Aybayar, İsmail Sayar, Ramazan Uysal(34) ve Mahmut Öztürk(30) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ramazan Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.