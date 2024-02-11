Genç kadın girişimci Alev Tepe Can, İstanbul Arel Üniversitesi 2018 mezunu. 2020 yılından beri de, Kuzey Orman Ürünleri firmasıyla, Çorum inşaat sektörüne hizmet veriyor. Hizmet sloganı ise “Kaliteli Zemin, Sağlıklı Yaşam.”

*** Laminant parke ve duvar panelleri konusunda, en güçlü markalarla iddialı olarak piyasada olduklarını belirten Alev Tepe Can, çelik dış kapı ve iç kapıların Çorum’da üretildiğini, dolayısıyla isteğe uygun renk seçeneği şansı bulunduğunu ifade ediyor.

Kıbrıs Caddesi’nde 2020 yılından beri hizmet veren Kuzey Orman Ürünleri, Krono Original Parke ve Panastone Duvar Panelleri’nin bölge bayii. Dolayısıyla, laminant parke ve duvar panelleri konusunda son derece iddialı. Ayrıca çelik kapı ve iç oda kapıları ile de hizmete devam ediyor.

Krono markasının dünya genelinde 62 fabrikası var. Bu 62. fabrika, komşu kent Kastamonu’da bulunuyor ve başarıyla üretim yapıyor.

Burada, Novella, Modera Classic, Super Natural, Modera Plus, Vintage Classic, Vintage Narrow ve yeni seri Herringbone olmak üzere 7 grup laminant parke üretiliyor.

Laminant parkelerin tüm serileri, alttan ısıtmaya uygun, zira fabrika 8 milimetrenin altında laminant üretmiyor. Vintage serisinde ağaç dokuları fiziksel olarak hissedilebiliyor. Bunun yanı sıra 3 boyutlu olduğundan görsel bir zevk te sunuyor. Yine bütün ürünler 10 ve 15 yıl fabrika garantili. Fabrikada çok amaçlı sunta, MDF, HDF üretimi de yapılıyor.

Kuzey Orman Ürünleri, fabrika mağazası olduğu için montajlı ve perakende satışlar da mümkün oluyor. ÇORUM DA İLK !

Panastone duvar panelleri İstanbul’da üretiliyor. Duvar panelleri iç mekanda, TV ünitesi arkaları, asansör kabini ve asansör kenarları, apartman girişleri, wc, banyo, mutfak tezgah önü gibi bir çok alanda kullanılabiliyor.

Montajı çok kolay olan bu ürün, ekonomik anlamda da uygun. Suya ve yanmalara 20 yıl fabrika garantili.

Çok yakında zemin için de üretime başlanacak. Ayrıca, dış cephe kaplama için de AR-GE çalışmaları devam ediyor.

Duvar panelleri ölçüleri; 2.8 mm kalınlığında, 122x280 ebatlarında ve 1 adet panel 3.41 metrekare yer kaplıyor.

1 Plaka 17 kg ağırlığında ve boyutu 2.80 cm olduğu için 1 plaka kat yüksekliği ayarında. Derz olayı yok, döşemesi kolay ve pratik. Ayrıca plakalar sonsuz desen ve desenler birbirini takip ediyor.

Duvar panelleri lazer kesim olduğu için hata payı sıfır. Montaj için Kalekim ya da yapıştırma özelliği en yüksek olan silikon tercih ediliyor.

Estetik bir görünüm amacıyla, iç ve dış köşe ek profilleri de mevcut.

İstenildiği takdirde renk geçişleri için her renk ve desende 5 ve 10 cm’lik kablo geçirilebilir bordürler de var.

Çelik kapı ve iç oda kapılarının fabrikaları Çorum’da olduğundan, istenilen renk seçeneği veya kalitede üretim sağlanabiliyor.