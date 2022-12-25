Açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, davetliler ve Kız Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

Törende yapılan duanın ardından Kız Kur’an Kursu’nun açılış kurdelesi kesildi. Çorumlu hayırseverlerin de destekleriyle yapımı tamamlanan Lalezar Kız Kur’an Kursu’nun 160 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

Lalezar Kız Kur’an Kursu; 10’ar kişilik sınıfları, 4’er kişilik yatakhaneleri, çalışma salonları, mescidi, bilgisayar sınıfı ile bölgenin en büyük ve modern kurslarından biri olma özelliği taşıyor. Kursun eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hafızlık eğitimlerinin yanı sıra değerler eğitimi, el becerileri ve farklı sosyal faaliyetler de yer alıyor.

(Haber Merkezi)

