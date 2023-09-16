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Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesinin iptal edilmesi ve siyasal iktidarın okullarda eğitimi dini ve ideolojik çizgilerine göre şekillendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmesi amacıyla kitlesel basın açıklaması eylemi düzenlendi.

KESK’e bağlı Eğitim-Sen tarafından ülke genelinde başlatılan imza kampanyasının ardından Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de önceki gün saat 12.00’de Bahabey Caddesi üzerindeki Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı önünde toplanarak Kadeş Barış Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

ÇEDES’in iptali talebi ile yapılan yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Etkinliğe CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, Emek Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, KESK’e bağlı sendikaların başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.

Burada kitlesel basın açıklamasını ise Emek ve Demokrasi Platformu adına Nilgün Deniz Anaklı okudu.

Türkiye genelinde okullarda “değerler eğitimi” adı altında imam, hatip ve vaiz görevlendirilmesini öngören ÇEDES projesinin iptal edilmesini talep ettiklerini söyleyen Anaklı, “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve Eşit Yurttaşlık İstiyoruz” dedi.