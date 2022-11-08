Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Alaca istikametine gitmekte olan Zekeriya Keskin yönetimindeki 66 LN 540 plakalı lahana yüklü kamyonet ile Alaca ilçe Merkezi'nden gelmekte olan Alaattin Baran yönetimindeki 66 AV 882 plakalı hafif ticari araç, mezbahane kavşağında çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Zekeriya Keskin, burada yapılan müdahalenin ardından, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yapan araçlar ve kamyonet'te bulunan lahanaların yola saçılması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yozgat-Çorum karayolu, araçlar ve dökülen lahanaların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.