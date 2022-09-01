Laçin ve etrafındaki üç köyün kullandığı içme suyundan arsenik çıkması üzerine İller Bankası’nın arıtma tesisi için talepte bulunduğunu belirten Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, 1 Ağustos’ta 6.4 milyonluk ek kredi kullanılması için talepte bulunduklarını anımsatarak, aradan geçen zamanda maliyetlerdeki artış nedeniyle yeniden güncellemeye gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Tesisin giderinin yüzde 64’ünün Özel İdare, yüzde 36’sının ise Laçin Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Çıplak, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölge sakinlerinin içmesuyunu sağlıklı bir şekilde tüketeceğini kaydetti.

Söz konusu 1 milyon 920 bin liralık kredi kullanma talebi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

(Samet YILMAZ)

