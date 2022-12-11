Gazetemizi ziyaret eden Garip Uzuner, çocuğunun KYK borcundan faizin silinmediğini dile getirerek, “KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde çocuğumun KYK öğrenim kredisi borcu nedeniyle maaşına tedbir konulmuş. Bunun üzerine Vergi Dairesine giderek belirli bir miktar para ödeyerek tedbiri kaldırdım. Borç dökümüne baktığımda anapara ile birlikte faizinde durduğunu gördüm. Tedbirin kaldırılması için yatırdığım paranın yarısı da faize kesilmiş” dedi.

Anaparanın 12.698, faizinin ise 6.398 lira olduğunu belirten Uzuner, “12 bin liralık borcumuzu tabi ki ödeyeceğim, bunu kabul ediyorum. Ancak KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böyle bir durum nasıl ortaya çıktı anlamadım. Durumu yetkililere de aktardım ama bir çözüm bulunamadı. Sorunun çözümü için yardım bekliyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

