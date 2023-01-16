AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, KVKK, 7 Nisan 2016'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından kuruldu. Kanun kapsamında kişisel verilerin korunması adına faaliyet yürüten KVKK'ye, 12 Ocak 2017'den bugüne 27 bin 415 başvuru yapıldı. Kurum, başvurulardan 25 bin 441'ini sonuçlandırdı.

KVKK'ye görev süresi boyunca 952 veri ihlali bildirimi yapılırken, gelen bildirimlerden 219'u kurumun resmi internet sayfasında ilan edildi. Görev alanına giren konularda 869 hukuki görüş veren KVKK, yapılan incelemeler sonucu 133 milyon 513 bin lira idari yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Yurt dışına kişisel veri aktarımını düzenlemeye yönelik taahhütnameler ve bağlayıcı şirket kurallarını da açıklayan KVKK, yurt dışına veri aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 5 taahhütnameyi onayladı.

Öte yandan KVKK, kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesi amacıyla rehber, broşür, ve dokümanlar hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Bu çerçevede "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber", "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Rehberi" ve "Kanun Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" çalışmaları yayımlandı.

Ayrıca "Yapay Zeka", "Biyometrik Veri" ve "Unutulma Hakkı" ile ilgili rehber çalışmaları da yayımlanarak kişisel verilerin korunmasına yönelik yol gösterici nitelikte tavsiyelerde bulunuldu. Bu kapsamda hazırlanan 46 rehber, broşür ve dokümana, KVKK'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

(AA)

