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Alınan bilgiye göre A.B. ve F.A., girdikleri kuyumcuda 18 Bin 450 Lira değerindeki sahte altını kelepçeyi bozdurduktan sonra aynı kuyumcudan pırlanta ve 15 Bin 040 Lira parayı alarak ayrıldılar.

Şüphelilerin iş yerinden ayrılmalarından bir süre sonra kuyumcu Ü.K., satın aldığı altının sahte olduğunu anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.



İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde, kamera araştırmaları ve konaklama kayıtları incelenen şüphelilerin farklı kimlik kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Polisin takibe aldığı ve Tokat’tan Sivas’a hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli Sivas Yıldızeli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar.

Tokat zile ve Sivas Yıldızeli ilçelerinde de sahte altın kelepçe bozdurdukları belirlenen şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 7 adet sahte altın kelepçe elde edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.