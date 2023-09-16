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Alınan bilgiye göre, A.B. ve F.A, girdikleri kuyumcuda 18 bin 450 liraya sahte altını bozdurduktan sonra buradan pırlanta ve 15 bin lira alarak ayrıldı. Bir süre sonra, satın aldığı altının sahte olduğunu anlayan kuyumcu Ü.K, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, güvenlik kameraları ve konakladıkları yerin kayıtları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polisin takibe aldığı ve Tokat'tan Sivas'a gittikleri belirlenen 2 şüpheli, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda sahte 7 altın kelepçe bulundu. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.