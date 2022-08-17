ÖZGÜN BİR MİMARİYE SAHİP KÜTÜPHANE YIKILMAMALIDIR

Fatma ÇÖPLÜ

Emekli Kütüphaneci

Çorum halkı, kütüphane konusunda öteden beri büyük duyarlılık göstermiştir. Bunun en güzel örneği, bugün Belediye Başkanlığı olarak kullanılan sarı taş binanın, 1924 yılında kütüphane olarak yapılmış olması.

O yıllarda ülkemizde “Milli Kütüphane” adıyla hizmet veren sayılı kütüphanelerden biriydi.

Çorum Milli Kütüphanesi adıyla hizmet veren bu kütüphane, “ Tevhid-i Tedrisat Kanunu “ kabul edilince, Çorum’da o yıla kadar medrese Kütüphanesi olarak ayrı ayrı yerlerde hizmet veren 3 kütüphanenin kitapları kaybolmasın, kütüphane hizmeti devam etsin, kültürümüz korunsun diye yaptırılmıştır. Halk, sırtında tş taşıyarak bu kütüphanenin yapımında çalışmıştır.

1924’te Ülkemiz Cumhuriyet coşkusunu yaşarken, Çorum insanı bir taraftan da kültürüne sahip çıkmak çabasında olmuştur.

Ama binbir emekle yapılan bu muhteşem kütüphane, çok acı ki, Halkevi’ne tahsis edilmiştir. Kütüphane kendi binasında “ kiracı “ durumuna düşmüş; 3, 2, 1 oda derken sonunda binadan tamamen çıkartılmıştır.

Halkevleri kapatılınca tam kütüphane binasına kavuşacakken, Adliye binasında yangın çıkması ve binanın yanmasıyla kütüphane binası Adliye’ye tahsis edilmiştir. Yeni adliye binası yapıldıktan sonra kütüphanemizin binasına, ne yazık ki bu kez de Belediye yerleşmiştir.

Çorum Belediyesi hala bu binada, binamızda, oturmaktadır. Kütüphane, binasından tamamen atıldıktan sonra okul bahçelerinde, binaların bodrum katlarında hizmet vermiştir.

Daha sonra şehrin ileri gelenleri -o dönemde öyle denirdi- “ Çorum Kütüphane Kurma Ve Yaşatma Derneği “ kurarak, topladıkları paralarla ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla Çorum Belediyesi’nce gösterilen yere -ki, kıymetli bir yerdir- 1963 yılında kütüphaneyi kurmuşlardır.

Türkiye’de bir örneği bulunmayan bir mimariye sahip Kütüphanemiz o günden bugüne pek çok güzel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Konserler, yarışmalar, kurslar düzenlenmiş, öğrencilere ödünç kitap verilerek okuma alışkanlığının yerleşmesine katkıda bulunulmuştur.

Çalışanlar da özveriyle, şevkle hizmet vermişlerdir.

Bahçelievler Mahallesi’nde 1963 yılında İl Hlak Kütüphanesi olarak hizmete giren, 1991 yılından sonra da Hasanpaşa Halk Kütüphanesi olarak hizmetine devam eden bu özgün bina yıkılmamalıdır.



Bir dönem Çorum’un okuyan insanlarına, öğrencilere çok önemli hizmetler veren Kütüphane, şimdi kapalı durumda.



Hasanpaşa Halk kütüphanesi, şimdi Kadeş Barış Meydanı’nda…



Kütüphane olarak yapılan, daha sonra Halkevi binası, şimdi de Belediye olarak kullanılan bina…

Kütüphane’nin içinden “nostaljik” iki görüntü…