“İnsanlık tarihi boyunca karanlığın temsilcisi olan cahiller sürüsü hep olmuştur. Ancak onlar hiçbir zaman muvaffak olamamıştır. Şüphesiz olamayacaklardır da” diyen Okumuş, karanlığın ve cehaletin panzehrinin ise insanlığı aydınlığa çıkaran Kur’an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim’e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Okumuş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz.

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç’in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz.” (Haber Merkezi)

