ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Temsilcisi Ayhan Boyraz, İsveç’teki iğrenç olay nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

"İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimini insanlığın kutsal değerlerini hiçe sayan bir saldırı olarak görüyor ve telin ediyoruz.

İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz.

Kur'an'a uzanan habis ellerin hak ettiği cevabı bir gün mutlaka alacağına inanıyoruz.

Bu köhne zihniyete verilecek en güzel cevabın Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dosdoğru yolda azimle yürüyecek inançlı, bilgili ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor ve bu amaçla var gücümüzle gayret ediyoruz.

Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. " (Haber Merkezi)