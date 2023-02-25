ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Belediyesi kat karşılığı işyeri yaptıracak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 7 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'te Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

