Kuşsaraylı yazarlardan Ali Tükengün ve Deniz Karameşe ortak bir çalışmaya imza attı.

Kuşsaray Köyü Dernekler Platformu Kültür Yayınları olarak çıkan kitapların baskı ve dağıtım maliyetini yine Kuşsaray Dernekler Platformu ve Kuşsaray Köyü Muhtarlığı üstlendi.

“Kuşsaraylı Ozanlardan Yaşam Öyküleriyle Ağıtlar ve Destanlar” isimli eser vefatlarından sonra ardından yazılan şiir, destan, metin ve mektuplardan oluşuyor. 354 sayfadan oluşan kitapta yetmişin üzerinde yaşam öyküsüne yer verildi.

“Kuşsaraylı Ozanlardan Şiir Antolojisi II” isimli eser ise aynı isimle 2003 yılında Frankfurt Kuşsaray Dayanışma Derneğinin kültür yayını olarak yayınlanan eserin devamı niteliğinde hazırlandı. 366 sayfa oluşan kitapta 67 şairden 300'ün üzerinde şiir yer alıyor.

Kitapları yayına hazırlayanlardan Ali Tükengün ve Deniz Karameşe'nin çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı.

Yazar Deniz Karameşe, Kuşsaray Köyü'nün arkeolojik önemini kaleme alarak Hitit şehri olması üzerinde durarak “Hititler Döneminde Kuşsaray” adlı kitabının yanısıra “Deniz, Kum, Güneş ve Kamp” adlı çocuk gezi-öykü kitabı ve “Çocuk Tiyatrosu Oyun Metinleri 1” adlı eserlere imza attı.

Eğitimci Ali Tükengün ise Kuşsaraylı ozanlardan Şiir Antolojisi'nin birincisini yaşama geçirmişti. (Haber Merkezi)