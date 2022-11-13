Çorum merkez Kuşsaray Köyü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Köy Muhtarı Bülent Özkan tarafından organize edilen ve geleneksel olarak her 10 Kasım günü düzenlenen anma programı, bu yıl yine yoğun bir katılımla yapıldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı saat olan 09.05’de Köy Konağı ve Cemevi önünde bulunan Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunan köy halkı, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Programın sonunda ise günün anlam ve önemini belirten bazı konuşmalar yapıldı. (Haber Merkezi)

