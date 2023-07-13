Geçmişi 50 yıldan daha geriye uzanan FETÖ ihanet şebekesinin kalkışmasının, bir yandan ülkemizdeki hemen hemen tüm siyasi, sosyal, kültürel ve inanç dengelerini bozduğunu, bir taraftan da milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma refleksi ile devleti de kurtardığı anlamlı ve tarihi bir tecrübeye dönüştüğünü ifade eden Necat Yazıcı, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Adalet duygusunun aşındığı, ehliyet ve liyakatin sadakate kurban edildiği, ortak aklın işler ve işlevsel kılınmadığı, inancın kör bir takıntıya dönüştüğü, kültürel aktarım zincirinin deforme olduğu, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zayıfladığı, şahsi menfaatlerin ortak menfaatten yüce tutulduğu, kültür sanattan siyasete seviyenin ve insan kalitesinin giderek düştüğü bir ortamda FETÖ ve benzerlerinin ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.”

“Esas mesele AİDİYET’tir. FETÖ aidiyetlerimizi tahrip etti; gençlerimizi ailelerinden, ana babasından ve kardeşlerinden kopardı, başkaları adına devşirdi, millet sevgisini söktü aldı yüreklerinden, inanç ve ahlak krizine soktu onları ve karşımıza profesyonel birer münafık olarak çıkardı çocuklarımızı. Aidiyetlerimizi sağlam temellere oturtamadığımız takdirde FETÖ ve benzerleri yeniden hortlayacaktır. Aidiyeti mümkün kılacak olan ise en başta sağlam ve doğru bir eğitimdir.”