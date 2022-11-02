Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Basamakları Sınavı'nın sürecinin başından beri takipçisi olduklarını kaydeden Ölçer, “ÖMK'nın taslak halinden itibaren görüş ve önerilerimiz nettir; kanun yılların özlemine ve sahanın sesine yanıt verememiştir. Kariyer Basamakları Sınavı, ekonomik kazanımın sınav odaklı olduğu, sahada tartışma yaratan bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

ÖMK ve KBS ile ilgili Eğitim Gücü Sen olarak bu zamana dek; sınavı boykot ve sınavda görev almama eylem kararı aldıklarını söyleyen Ölçer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Diğer sendikalara çağrıda bulunduğumuz halde hiçbiri eylem ve boykot kararı almamıştır. 2 kez CİMER etkinliği, 2 kez siyasi parti ve bürokratlara e-Posta etkinliği, bunun yanında 1 Eylül Perşembe günü Ankara Ulus'ta, 28 Ekim Cuma günü eşzamanlı olarak illerimizde ve çeşitli tarihlerde il genelinde meydanlara inip basın açıklamalarımızı yaptık. Bakanlığın bu konuda sahanın sesine kulak vereceğine, çalışmalarının ve kararının değişeceğine inandık. Ancak Sayın Bakanın yapmış olduğu son açıklamalara bakınca; tüm öğretmenlerin istediği bir sınavmış algısı yaratılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Sahadan uzak bu açıklamalar üzerine 2 Kasım'da diğer sendikalardan farklı olarak 'kurumda bulunarak iş bırakma' eylem kararı alıyoruz. Öğretmenlerimiz kurumlarında bulunacak, ancak ders defteri imzalamayarak eğitim öğretim hizmeti vermeyecektir. Aldığımız bu karar diğer sendikalara değil, iş bırakma eylemine destek isteyen tüm öğretmenlere dönüktür.

Eğitim Gücü Sen olarak atacağımız adımlarda çözümü önceleriz. Son noktaya kadar bu konuda hukuki dayanaklarla, gereken eylemlerle mücadelemizi verdik. Durumlara ve gelişmelere hızlı biçimde reaksiyon gösteren sendikamız, konuyla ilgili olarak üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının lehine olacak biçimde 2 Kasım'da kurumda bulunarak iş bırakma kararını da almıştır.” (Haber Merkezi)

