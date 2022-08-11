Türk Tarım Orman Sen olarak tüm memurların özgür şekilde demokratik haklarını kullanmalarından yana olduklarını kaydeden Bayçelik, “Ömer Birkan Kayaalp gibi işletme müdürleri, sendika yönetiminde olduğu sürece o işletmede memurların demokratik haklarını kullanma şansı yoktur. Sendika yöneticisi olan Orman İşletme Müdürü’nün sendikacılık ve müdürlüğü bir arada yapması anayasanın eşitlik ilkesini uygun olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir memurun Orman İşletme Müdürlüğü’nde sendikadan istifa etmeye karar verdiğinde istifa formunu yine Orman işletme Müdürü’ne verdiğini belirten Bayçelik, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde istifa eden herkesle görüşerek onları istifadan vazgeçiren Ömer Birkan Kayaalp gibi işletme müdürleri, sendikacı olmanın yanında işletme müdürlüğünün gücü ile eşitlikten ve adaletten yoksun bir tavır alarak, memurun hakkı olan sendika seçme özgürlüğünü gasp etmektedirler. Her hafta bir gün sendikal faaliyet yaparak, Orman İşletme Müdürlüğü’nün yoğun iş ve sorunlarını çözmeye yani Orman İşletme Müdürlüğü’nü yönetmeye kafa yormak yerine, sendika yöneticisi olması hasebiyle sendikal faaliyetlere kafa yoracak, zaman ayıracak olan Ömer Birkan Kayaalp’in görevini gereğince yerine getiremeyeceği inancındayız. Bu nedenle sendika yöneticilerinin idareci olmalarını uygun bulmuyoruz.

Yukarıda bahsi geçen olaylar ışığında Türk Tarım Orman-Sen olarak soruyoruz:

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan bir personelin, sendika yöneticisinin kurum müdürü olduğu bir ortamda başka sendikaya üye olma imkânı var mıdır?

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan personeller, makamın baskısı altında irade beyan edebilirler mi?

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan personellerin; işyeri refahı, huzuru, sendikal ve yasal haklarını kurum müdürü olan Ömer Birkan Kayaalp mi düzenleyecek? Yoksa sendika yöneticisi vasfıyla Ömer Birkan Kayaalp mi sağlayacak?

Çorum Orman İşletme Müdürü ya sendika yönetiminden istifa etsin, ya da işletme müdürlüğünü bıraksın! Artık Türk Tarım Orman Sen ailesi olarak hiç olmadığımız kadar güçlüyüz.” (Haber Merkezi)

