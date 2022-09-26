Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 46,1 artışla 8 bin 346'dan 12 bin 193'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 8 yükselerek, 1713 oldu. Temmuzda 1586 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kapanan şirket sayısı yüzde 29 artış gösterdi. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,7 yükselirken, kooperatif sayısı ise yüzde 6,6 düştü.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,6 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 37,7 düşüş meydana geldi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

(AA)

