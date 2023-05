Yusuf Ahlatcı mesajında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Esareti kabullenmemiş, inandığı ilkeler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet’in 99. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen aziz milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşımız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.

Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet korumak ve muhafaza etmek görevimizi, Çanakkale' de, Kurtuluş Savaşında en son 15 Temmuz' da olduğu gibi her ne koşulda olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz.

29 Ekim bütün dünya karşısında dimdik durarak BİZ TÜRKİYEYİZ diyebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.” (Haber Merkezi)