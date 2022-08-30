Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Ahlatcı, bu milletin her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirdiğini ifade etti.

Ahlatcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün, tarihin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi.

Ahlatcı, mesajına şöyle devam etti:

“Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.

Tarih yolculuğumuzdaki altın sayfalardan biri olan bu zafer, esarete mahkûm edilmek istenen milletimize, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hâkimiyeti müjdelemiştir. Aziz milletimiz ve kahramanlarımız çok, Büyük Zafer'le, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, bayrağımızın göklerden indirilemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır.

Başta bağımsız Türkiye fikriyle tarihimize altın sayfalar ekleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

